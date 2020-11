Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Bereich Wildeshausen unter Drogeneinfluss unterwegs

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 42-jähriger Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden wurde am Dienstag, 10. November 2020, gegen 20:30 Uhr, durch Beamte des Zolls und der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord kontrolliert.

Nachdem Beamte des Zolls im Rahmen einer Durchsuchung Reste von Marihuana in seinem Pkw fanden, überprüften Beamte der Autobahnpolizei seine Fahrtüchtigkeit.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest zeigte einen möglichen Konsum von Marihuana an. Er räumte zudem ein, am selben Tag einen Joint geraucht zu haben.

Aus diesem Grunde wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste er zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 530 Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell