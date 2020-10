Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Diebstahl von Schmuck gesucht ++ Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht ++ Einbruch ++ Autos beschädigt ++ Seitenspiegel beschädigt ++ Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach Diebstahl von Schmuck gesucht

Ritterhude. Einen Diebstahl registrierte die Polizei am Donnerstag in der Breslauer Straße. Gegen 11:45 Uhr gab sich ein Mann gegenüber der Bewohnerin eines Hauses zunächst als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und betrat unter diesem Vorwand die Wohnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich im Anschluss eine weitere bislang unbekannte Person in die Wohnung und nahm Schmuck an sich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann, der mit der Geschädigten sprach, circa 1,80 Meter groß und zwischen 30 Jahren und 35 Jahren alt sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Schirmmütze und eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04292-811740 von der Polizeistation Ritterhude entgegengenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, die Eingangstür einer Wohnung nach dem Klingeln nicht bedenkenlos zu öffnen, sondern vorhandene Türspione, Fenster und Sperrbügel zu nutzen. Außerdem sollten keine fremden Personen in die Wohnung gelassen werden, sondern diese weggeschickt und eine Vertrauensperson hinzugerufen werden. Zudem sollten nur Handwerker in die Wohnung gelassen werden, die selbst beauftragt wurden oder zuvor angekündigt wurden. Weitere Präventionstipps stellt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter folgendem Internetlink zur Verfügung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Ritterhude. Zu zwei Einbrüchen kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Gewerbegebiet an der Neuen Landstraße. In der Böcklerallee hebelten bislang unbekannte Täter eine Tür eines Autohauses auf und gelangten anschließend durch diese in das Gebäude. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen im Anschluss nicht erlangt. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

In der Henschelstraße wurde die Tür zu einer Werkstatt aufgehebelt und diese betreten. Diebesgut wurde ebenfalls nicht erlangt und es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun nach möglichen Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 04791-3070 von der Polizei in Osterholz-Scharmbeck entgegengenommen.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Lilienthal. Zu einem Einbruch in ein Gebäude in der Doctor-Sasse-Straße kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und betraten im Anschluss das Gebäude. Sie stahlen unter anderem Bargeld. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

Einbruch gescheitert

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem versuchten Einbruch kam es zwischen Montag und Donnerstag in der Drosselstraße. Bislang unbekannte Täter versuchten die Balkontür eines Mehrparteienhauses aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht und somit wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 entgegen.

Autos beschädigt

Schwanewede. Sachbeschädigungen an drei Fahrzeugen im Trenthöper Weg wurden der Polizei am Donnerstag bekannt. Zwischen dem 16. Oktober und dem 22. Oktober wurde ein grauer Wagen zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden zudem ein schwarzer sowie ein blauer Wagen zerkratzt. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 04209-918650 an die Polizeistation Schwanewede zu wenden.

Seitenspiegel beschädigt

Worpswede. Zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen kam es am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr in der Straße "Kattenpad". Bislang unbekannte Täter beschädigten an einem weißen und einem roten Kleinwagen jeweils einen Seitenspiegel. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 700 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04792-956790 an die Polizeistation Worpswede zu wenden.

Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Zusammenstoß von zwei Autos kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Straße "Feldhorst". Ein 20-järhiger Autofahrer und eine 22-Jährige befuhren hintereinander die Landesstraße 149, als er 20 Jahre alte Mann aufgrund eines querenden Tieres abbremste. Als er ins Schlingern geriet, kollidierte die 22-Jährige mit dem Wagen. Der 20-Jährige und sein ebenfalls 20 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte behandelt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

