POL-VER: Einbruch in Wohnhaus ++ Mit Seitenschutzplanke kollidiert ++ Besitzer von Partyzelt gesucht ++ Diebstahl aus Auto ++ Rund 5000 Euro Schaden nach Unfall auf Parkplatz

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Kirchlinteln. Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Nacht zu Donnerstag zwischen 3:15 Uhr und 4 Uhr. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Hauses in der Straße "Heidkrug" auf und gelangten durch dieses hinein. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und stahlen Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

Mit Seitenschutzplanke kollidiert

A27/Achim. Zu einer Kollision mit der Seitenschutzplanke kam es am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover. Eine bislang unbekannte Person kam nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen den Anschlussstellen Achim-Nord und Achim-Ost ins Schleudern und touchierte daraufhin zweimal die Seitenschutzplanke. Im Anschluss blieb der Wagen quer zur Fahrbahn auf dem Standstreifen stehen. Noch vor dem Eintreffen der Autobahnpolizei Langwedel entfernte sich die Person mit dem Auto von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte es sich hierbei um einen silbernen Kleinwagen handeln. An der Schutzplanke entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Besitzer von Partyzelt gesucht

Oyten. Den Besitzer/die Besitzerin eines Partyzelts sucht die Polizei, nachdem das Zelt in der Nacht zu Donnerstag in der Marie-Curie-Straße gegen einen Lkw geweht wurde. Das Zelt verursachte leichte Beschädigungen an dem Lkw und wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Besitzer/die Besitzerin kann sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim wenden.

Diebstahl aus Auto

Oyten. Zu einem Diebstahl aus einem blauen Passat kam es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag in der Straße "Auf der Heide". Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Tür des Wagens Zugang zu diesem. Anschließend stahlen sie unter anderem einen Laptop. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04207-911060 bei der Polizeistation Oyten zu melden. Die Polizei empfiehlt, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen und sich die Individualnummern von elektronischen Geräten zu notieren.

Rund 5000 Euro Schaden nach Unfall auf Parkplatz

Ottersberg. Zu einem Zusammenstoß von zwei Autos kam es am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in Posthausen. Eine 72 Jahre alte Frau kollidierte auf dem Parkplatz mit einem von rechts kommenden 55-Jährigen. An den Autos entstand ein Schaden von rund 5000 Euro und der Wagen des 55 Jahre alten Mannes konnte die Fahrt nicht fortsetzen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

