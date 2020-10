Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kollision mit Zaun ++ Brennender Außenspiegel löst Einsatz aus ++ Alkoholisiert unterwegs ++ Drei Autos nach Unfall abgeschleppt ++ Monitore gestohlen ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Verden (ots)

Kollision mit Zaun

Verden. Mit einem Zaun kollidierte am Mittwochnachmittag eine 34 Jahre alte Autofahrerin. Die Frau verlor beim Rechtsabbiegen von der Straße "Hohe Leuchte" in die Lindhooper Straße die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen Zaun am rechten Fahrbahnrand. Die 34-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 3000 Euro und es wurde abgeschleppt.

Brennender Außenspiegel löst Einsatz aus

Langwedel. Zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Hauptstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Außenspiegel eines Transporters in Brand. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht.

Alkoholisiert unterwegs

Langwedel. Einen 32 Jahre alten Autofahrer kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag auf dem Gelände einer Tank- und Rastanlage. Der Mann war zuvor auf der Autobahn 27 unterwegs. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Autobahnpolizei Langwedel leitete daraufhin ein Strafverfahren gegen den Mann ein und veranlasste zur weiteren Untersuchung die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Drei Autos nach Unfall abgeschleppt

A1/Achim. Zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wechselte ein bislang unbekannter Sattelzug oder Lkw vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen, woraufhin ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender 70 Jahre alter Mann stark abbremste. Zwei dahinterfahrende Autofahrer im Alter von 33 und 58 Jahren bremsten daraufhin ebenfalls ab bzw. wichen aus. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem alle drei Autos beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro und die Wagen wurde abgeschleppt. Zudem wurden der 33-Jährige sowie der 58 Jahre alte Mann und deren Insassen leicht verletzt. Drei Personen wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war zudem die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Sattelzug/Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim zu wenden.

Monitore gestohlen

Ottersberg. Zu Diebstählen von Fahrzeugzubehör kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gleich an zwei Orten.

Im Dammweg verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu vier landwirtschaftlichen Zugmaschinen und entwendeten unter anderem Monitore. Darüber hinaus stahlen bislang unbekannte Täter in der Straße "Kreuzbuchen" aus zwei Traktoren die Monitore.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den beiden Taten aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202-9960 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Blender. Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Mittwochvormittag gegen 10:40 Uhr auf der Landesstraße 203. Eine bislang unbekannte Person war in der Straße "In der Marsch" in Richtung Verden unterwegs, als sie nach derzeitigen Erkenntnissen in Höhe der Einmündung zur Hiddestorfer Dorfstraße in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein in Richtung Morsum fahrender 26-jähriger Autofahrer wich daraufhin nach rechts in den Böschungsbereich aus. Der 26 Jahre alte Mann verletzte sich hierbei leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstanden keine Schäden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die bislang unbekannte Person mit einem blauen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

