Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Trickdiebstahl ++ Fahrt ohne Führerschein ++ Sattelzug kollidiert mit Sicherungsgespann

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Verden. Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in der Straße "Hinter den Höfen". Eine bislang unbekannte Person touchierte im genannten Zeitraum einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Golf und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04231-8060 entgegen.

Trickdiebstahl

Kirchlinteln. Zu einem Trickdiebstahl kam es bereits am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße gegenüber der Straße "Voigtei". Ein 67-Jähriger wurde im Bereich der Einkaufswagen von einem unbekannten Mann angesprochen und gebeten, ihm Geld zu wechseln. Später stellte der Geschädigte fest, dass Bargeld aus seinem Portemonnaie entwendet wurde. Mögliche Zeugen, die eventuell ebenfalls angesprochen wurden oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04236-943370 an die Polizeistation in Kirchlinteln zu wenden.

Fahrt ohne Führerschein

Achim. Die Autofahrt eines 14-Jährigen und seines ebenfalls minderjährigen Beifahrers beendete die Polizei in der Nacht zu Mittwoch. Die beiden Jugendlichen wurden im Stadtgebiet von der Beamtin und dem Beamten kontrolliert, nachdem sie mit dem Auto falsch herum in eine Einbahnstraße gefahren waren. Gegen den Fahrer des Wagens wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet, weil er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem wurden die beiden Minderjährigen an ihre Eltern übergeben.

Sattelzug kollidiert mit Sicherungsgespann

A1/Oyten. Zu einer Kollision eines Sattelzuges mit einem Sicherungs-Lkw samt Anhänger kam es in der Nacht zu Mittwoch. Gegen Mitternacht war ein 56-Jähriger mit dem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Oyten fuhr der 56 Jahre alte Mann auf das Sicherungsgespann auf. Durch dieses wurde der rechte Fahrstreifen aufgrund einer Nachtbaustelle im Bereich der Anschlussstelle Oyten vollständig gesperrt. Das Sicherungsgespann prallte daraufhin gegen die Seitenschutzplanke. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich in diesem keine Personen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb ebenfalls unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Außerdem waren der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen für rund fünf Stunden vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell