Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sachbeschädigung auf Schuldach + 3000 Schaden an Tür einer Toilettenanlage + 1000 Euro Schaden + Zigarettenautomat angegangen + 10.000 Euro Schaden nach Unfall + 5 Autos bei Unfall beschädigt

Landkreis Verden (ots)

Sachbeschädigung auf Schuldach

Verden. Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es zwischen Freitag und Montagmorgen auf dem Dach einer Schule in der Zollstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen kletterten unbekannte Personen auf das Flachdach und beschädigten hierbei unter anderem den Blitzableiter. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden melden.

Rund 3000 Schaden an Tür einer Toilettenanlage

A27/Langwedel. Rund 3000 Schaden entstanden an einer Tür einer Toilettenanlage auf der Tank- und Rastanlage Goldbach-Nord. Durch bislang unbekannte Personen wurde die Tür zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag aus der Verankerung gehebelt und beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04232-934910 bei der Polizeistation Langwedel zu melden.

Rund 1000 Euro Schaden durch Graffitis

Achim. Wie der Polizei am Montag bekannt wurde, kam es bereits zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag zu einer Sachbeschädigung in der Obernstraße. Bislang unbekannte Personen brachten im genannten Zeitraum mehrere Graffitis im Außenbereich der Marktpassage an. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim zu wenden.

Zigarettenautomat angegangen

Oyten. Ein Zigarettenautomat in der Straße "Köbens" wurde am Montagabend Ziel eines versuchten Diebstahls. Gegen 20:45 Uhr wurde versucht, den Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Automat zwar stark beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Diebesgut wurde nicht erlangt. Es entstand ein Sachschaden von 600 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten drei männliche Personen, die mit Fahrrädern unterwegs waren, mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den drei Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Rund 10.000 Euro Schaden nach Unfall

A1/Oyten. Zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam es am Montagnachmittag auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Ein 31 Jahre alter Autofahrer wechselte zunächst vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Als er sich auf dem linken Fahrstreifen befand, bemerkte er eine sich nähernde 18-Jährige. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es beim anschließenden Versuch des 31-Jährigen, wieder auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln, zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die beiden Personen blieben unverletzt.

5 Autos bei Unfall beschädigt

Ottersberg. Zu einem Unfall mit fünf beschädigten Autos kam es am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Gelände eines Einkaufszentrums. Eine 77-jährige Autofahrerin war aus Richtung Kreisel kommend auf dem Parkplatz eines Baumarktes unterwegs, als sie mit einer von rechts kommenden 33 Jahre alten Autofahrerin kollidierte. Die 77-Jährige wich nach derzeitigen Erkenntnissen daraufhin nach links aus und prallte gegen einen geparkten Wagen. Dieser wurde dadurch auf ein weiteres Fahrzeug geschoben, welches gegen einen Einkaufswagenunterstand stieß. Der Unterstand kippte anschließend nach rechts gegen einen Kleinwagen. Die Autos der 77-Jährigen und der 33-Jährigen waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

