POL-VER: Münzbehälter aufgebrochen ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Zeugen gesucht ++ Brand einer Erntemaschine ++ Verschwundenes Pferd aufgefunden - Nachtrag zu "Ermittlungen wegen Pferdediebstahls"

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

Münzbehälter aufgebrochen

Worpswede. Die Polizeistation Worpswede sucht nach zwei Diebstählen in der vergangenen Woche nach möglichen Zeugen. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 15. Oktober und dem 16. Oktober einen an einer Toilettenanlage in der Bergstraße angebrachten Münzbehälter auf. Am 17. Oktober wurde erneut solch eine Tat festgestellt, bei der bislang ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam einen weiteren Münzbehälter der Toilettenanlage auf dem Parkplatz öffneten. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können oder auf verdächtige Umstände aufmerksam wurden, können sich unter der Rufnummer 04792-956790 bei der Polizei melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Worpswede. Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in der Straße "Im Wrockmoor". Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu dem Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Hierbei wurde Schmuck erlangt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Zeugen gesucht

Worpswede. Zur Ablagerung von toten Enten kam es auf zwei Grundstücken in der Viehlander Straße. Zwischen Montagabend und Dienstagmittag wurden die Tiere von bislang unbekannten Personen auf einer Grundstücksauffahrt sowie an einem Briefkasten abgelegt. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04792-956790 an die Polizeistation Worpswede zu wenden.

Brand einer Erntemaschine

Osterholz-Scharmbeck. Der Brand einer Erntemaschine verursachte am Montagmorgen einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei auf einem Feld in der Biloher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fing die Maschine während des Betriebs Feuer. Dieses konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Verschwundenes Pferd aufgefunden - Nachtrag zu "Ermittlungen wegen Pferdediebstahls"

Schwanewede/Neuenkirchen. Das von einer Weide nahe der Vorbrucher Straße verschwundene Pferd (Pressemitteilung vom 09.10.2020) wurde am Sonntag durch den Besitzer tot aufgefunden. Das Pferd lag circa einen Kilometer entfernt in einem Graben. Nach den derzeitigen Ermittlungen öffneten bislang weiterhin unbekannte Personen zwischen dem 6. Oktober und dem 7. Oktober das Tor der Weide.

