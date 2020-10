Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Kollision mit Verkehrsschild - Zeugen gesucht ++ Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz

Landkreis Verden

Zigarettenautomat aufgebrochen

Verden. Ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Nienburger Straße wurde der Polizei am Sonntagnachmittag gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt gewaltsam Zugang zu dem Automaten und entwendeten Zigaretten. Es entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Kollision mit Verkehrsschild - Zeugen gesucht

Verden. Zu einer Kollision mit einem Verkehrsschild kam es am Sonntag gegen 23:30 Uhr in der Straße "Saumurplatz". Nach derzeitigen Erkenntnissen kam eine bislang unbekannte Person beim Abbiegen von der Carl-Hesse-Straße in die Straße "Saumurplatz" von der Fahrbahn ab und verursachte einen Zusammenstoß mit dem Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich die Person nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem dunklen Kombi von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem Wagen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz

Verden. Zu einem Trickdiebstahl kam es bereits am Samstag gegen 13:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Berliner Ring. Ein 82-Jähriger wurde im Bereich der Einkaufswagen von einem unbekannten Mann angesprochen und gebeten, Geld zu wechseln. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete eine weitere, bislang unbekannte Person währenddessen die Geldbörse des 82-Jährigen. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach möglichen Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann, der den 82-Jährigen ansprach, circa 1,75 Meter groß gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt trug er außerdem eine graue Jacke und Hose sowie eine bräunliche Cap.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

