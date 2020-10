Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zu "Vandalismus im Bereich Lilienthal und Grasberg" - Sachbeschädigungen an mindestens dreizehn Fahrzeugen ++ Diebstahl von Werkzeug - Zeugen gesucht ++ Motorradfahrer schwer verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Nachtrag zu "Vandalismus im Bereich Lilienthal und Grasberg" - Sachbeschädigungen an mindestens dreizehn Fahrzeugen

Grasberg. Sachbeschädigungen an mindestens dreizehn Fahrzeugen registrierte die Polizei am Wochenende sowie am Montag in Grasberg (Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 18.10.2020). Nach derzeitigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten zwischen Samstag und Sonntag.

Im Heckenweg, in der Arp-Schnitger-Straße, in der Straße "Deepen Wisch" und in der Gartenstraße wurden die Seiten- oder Frontscheiben von vier Fahrzeugen beschädigt oder zerstört. In der Karl-Lilienthal-Straße verursachten bislang unbekannte Täter außerdem Beschädigungen an der Heckklappe eines grauen SUV und in der Schnakenbergstraße wurde eine Delle in einem Fahrzeug verursacht. Zudem wurden in den Straßen "Deepen Wisch", "Am Ützenbarg", im Schulweg, in der Karl-Lilienthal-Straße, in der Gartenstraße und in der Schnakenbergstraße die Außenspiegel von sieben Fahrzeugen beschädigt.

Hinzu kommen Beschädigungen an der Scheibe eines Geschäfts in der Speckmannstraße und an Lampen sowie einem Holzhaus einer Schule im Gefkensweg.

Insgesamt entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von mindestens 8000 Euro. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen zu den einzelnen Taten aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen wird auch ein möglicher Zusammenhang der Taten überprüft.

Die Polizei bittet zudem mögliche Zeugen, die Samstagabend oder in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 04208-919880 bei der Polizeistation in Grasberg zu melden. Außerdem werden mögliche weitere Geschädigte ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Diebstahl von Werkzeug - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Einbruch in ein Werkstattgebäude eines Vereins kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Straße "Am Golfplatz". Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Schuppen und entwendeten unter anderem Werkzeug. Es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach möglichen Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Motorradfahrer schwer verletzt

Worpswede. Schwer verletzt wurde ein 46 Jahre alter Kradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag. Der Mann geriet beim Rechtsabbiegen von der Schlussdorfer Straße in die Mevenstedter Straße ins Schleudern und stürzte. Hierbei verletzte sich der Mann schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell