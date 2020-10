Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfallflucht + Versuchter Einbruch + Kollision mit geparkten Autos + Schaden an Mittelschutzplanke + Matratze verloren + Einbrüche + Autos abgeschleppt + 6000 Euro Schaden + Mit Scheune kollidiert

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Verden. Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Donnerstag zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Großen Straße. Der schwarze SUV des Geschädigten war in einer Parkbucht zu Beginn der Fußgängerzone abgestellt, als eine bislang unbekannte Person den Wagen touchierte. Hierdurch entstand an diesem ein Schaden von rund 2000 Euro. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend mit einem bislang ebenfalls unbekannten Fahrzeug vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen oder den Geschädigten zu informieren. Hinweise zum Unfallhergang oder der verursachenden Person nimmt die Polizei in Verden unter der Rufnummer 04231-8060 entgegen.

Versuchter Einbruch

Langwedel. Ermittlungen hat die Polizei nach einem versuchten Einbruch am Mittwoch im Mohnblumenweg aufgenommen. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr versuchten sich bislang unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Dies gelang nicht und es wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden wenden.

Rund 30.000 Euro Schaden nach Kollision mit geparkten Autos

Langwedel. Zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in der Feldstraße. Ein 62 Jahre alter Mann befuhr mit einem Sattelzug die Kreisstraße 9 in Richtung Ortsausgang und kollidierte hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auto. Dieses wurde daraufhin auf einen weiteren Wagen geschoben. Durch Trümmerteile wurde zudem ein weiteres Auto beschädigt, das auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses stand. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro und ein Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Schaden an Mittelschutzplanke

A27/Kirchlinteln. Die Autobahnpolizei Langwedel wurde am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr auf einen Unfallschaden an der Mittelschutzplanke der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven aufmerksam. Bislang ist unbekannt, wann und durch wen der Schaden zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost verursacht wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Matratze verloren

A1/Achim. Am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr verlor ein 54 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg eine Matratze. Diese blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen und wurde von zwei Autofahrern überfahren. Dadurch wurde die Matratze in die Luft geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe eines weiteren Wagens. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand dadurch am Auto eines 44-Jährigen Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Oyten. Zu einem Einbruch in ein Gebäude in der Stader Straße kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten durch dieses in das Objekt. Im Anschluss durchsuchten sie das Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde hierbei kein Diebesgut erlangt. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Bargeld gestohlen

Oyten. Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch in ein Gebäude im Bereich des Busbahnhofs Oyten. Bislang Unbekannte hebelten eine Tür auf und gelangten durch diese in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zwei Autos abgeschleppt

Oyten. Zwei Autos wurden nach einem Unfall in der Hauptstraße am Donnerstag gegen 14 Uhr abgeschleppt. Ein aus Richtung Dorfstraße kommender 74-jähriger Autofahrer kollidierte beim Überqueren der Landesstraße 168 mit einem entgegenkommenden 52-Jährigen. Dieser war in der Hauptstraße in Richtung Kreuzung unterwegs. Der 74-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Außerdem entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.

Rund 6000 Euro Schaden nach Unfall

Ottersberg. Rund 6000 Euro Schaden entstanden am Donnerstagmittag bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Posthausen. Ein 39 Jahre alter Mann kollidierte beim Rückwärtsausparken mit dem Wagen eines 47-Jährigen. Die beiden Männer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Mit Scheune kollidiert

Thedinghausen. Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in der Bürgerstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person die Bürgerstraße, als sie in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Im Anschluss kollidierte das Auto mit einer Scheune. Die unbekannte Person flüchtete und ließ den Wagen vor Ort stehen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

