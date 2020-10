Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Rund 7000 Euro Schaden durch Sachbeschädigung ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Versuchter Einbruch ++ Einbruch in Wohnung ++ Anrufe von falschen Polizisten erkannt

Landkreis Osterholz (ots)

Rund 7000 Euro Schaden durch Sachbeschädigung

Worpswede. Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch und Sachbeschädigungen in einem Vereinsheim in der Straße "In de Wischen". In der Nacht zu Mittwoch warfen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere bislang unbekannte Personen zwischen 22:30 Uhr und 0:30 Uhr zunächst Gegenstände im Außenbereich um und verschafften sich schließlich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort zerstörten sie unter anderem Flaschen und beschädigten mehrere Fensterscheiben. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt.

Mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04792-956790 bei der Polizeistation in Worpswede zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Hambergen. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag und Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Oldenbütteler Straße auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden Zigaretten entwendet. Der genaue Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04793-957580 bei der Polizeistation in Hambergen zu melden.

Versuchter Einbruch

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch in einen Baumarkt in der Straße "Am Markt" einzubrechen. Zwischen 18 Uhr und 4 Uhr wurde versucht, sich Zutritt durch die Tür des Geschäftes zu verschaffen. Dies gelang nicht und Diebesgut wurde nicht erlangt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Einbruch in Wohnung

Lilienthal. Zu einem Einbruch in ein Haus in der Hauptstraße kam es am Mittwoch zwischen 06:30 Uhr und 21:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu der Wohnung und entwendeten aus dieser unter anderem Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Die Polizei sucht nun im Rahmen der Ermittlungen nach möglichen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04791-3070 von der Polizei in Osterholz-Scharmbeck entgegengenommen.

Anrufe von falschen Polizisten erkannt

Grasberg. Mindestens zwei Anrufe von falschen Polizeibeamten registrierte die Polizei in den letzten Tagen in Grasberg. In beiden Fällen wurde das Betrugsphänomen erkannt und die Anrufe beendet. Die Polizei leitete in beiden Fällen Strafverfahren ein und bittet in diesem Zusammenhang darum, die eigenen Verwandten, Freunde, Bekannten oder Nachbarn über diese Betrugsmasche zu informieren. Die Polizei empfiehlt zudem, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und das Gespräch sofort zu beenden. Es sollten keine Details zu den eigenen finanziellen Verhältnissen bekannt gegeben werden und beim geringsten Zweifel immer selbstständig bei der Polizei angerufen werden. Hierzu sollte das Telefonat zuvor immer selbstständig beendet werden und im Anschluss die Telefonnummer der Behörde selbst herausgesucht und angerufen werden. Außerdem bittet die Polizei am Telefon niemals um Geldbeträge.

