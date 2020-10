Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Tischtennisplatte beschädigt ++ Anrufe von falschen Polizeibeamten ++ Auto kollidiert mit Baum ++ Autofahrt beendet

Landkreis Verden (ots)

Tischtennisplatte beschädigt

Dörverden. Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung in der Straße "Am Sünderberg". Bislang unbekannte Personen beschädigten zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen eine Tischtennisplatte auf dem dortigen Schulgelände. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04234-943960 bei der Polizeistation Dörverden zu melden.

Anrufe von falschen Polizeibeamten

Oyten/Achim. Am Dienstag registrierte die Polizei in Achim mindestens vier Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Anrufe wurden in diesen Fällen beendet und es entstand kein finanzieller Schaden.

Geschädigte von solchen falschen Polizeibeamten wurde eine ältere Dame erst in der vergangenen Woche in Oyten. Diese schilderten der Frau, dass sie ihr Geld von ihrem Konto sichern müsse, damit dieses nicht von Betrügern erlangt werden könne. Die Frau übergab im weiteren Verlauf schließlich Vermögenswerte im Wert von mehreren Zehntausend Euro an die bislang unbekannten Täter.

Die Polizei leitete in allen Fällen Strafverfahren ein und bittet in diesem Zusammenhang darum, die eigenen Verwandten, Freunde, Bekannten oder Nachbarn über diese Betrugsmasche zu informieren. Die Polizei empfiehlt zudem, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und das Gespräch sofort zu beenden. Es sollten keine Details zu den eigenen finanziellen Verhältnissen bekannt gegeben werden und beim geringsten Zweifel immer selbstständig bei der Polizei angerufen werden. Hierzu sollte das Telefonat zuvor immer selbstständig beendet werden und im Anschluss die Telefonnummer der Behörde selbst herausgesucht und angerufen werden. Außerdem bittet die Polizei am Telefon niemals um Geldbeträge.

Weitere Präventionstipps stellt das Landeskriminalamt Niedersachsen zur Verfügung: https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/vorsicht-falscher-polizist-112918.html

Auto kollidiert mit Baum

Emtinghausen. Von der Syker Straße kam am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr eine 30 Jahre alte Frau ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Autofahrerin in Richtung Thedinghausen unterwegs, als sie kurz nach Emtinghausen vor dem Kurvenbereich von einem bislang unbekannten Fahrzeug trotz Gegenverkehrs überholt wurde und sie nach rechts auswich. Die Frau geriet in den Seitenraum und kollidierte dort nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Baum. Nach ersten Erkenntnissen setzten das überholende Fahrzeug und das Fahrzeug im Gegenverkehr ihre Fahrt fort. Die 30-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest eine Alkoholisierung der Frau, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei der Frau veranlasst wurde. Außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim oder unter der Rufnummer 04204-914380 bei der Polizeistation Thedinghausen zu melden.

Autofahrt beendet

A1/Oyten. Einen 28 Jahre alten Autofahrer kontrollierte die Autobahnpolizei Langwedel in der Nacht zu Mittwoch. Der Mann war auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als er von den Beamtinnen und Beamten angehalten wurde. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Außerdem ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung des Mannes. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Zur weiteren Untersuchung wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell