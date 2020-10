Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Frau bei Unfall leicht verletzt

Achim (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 52-jährigen Autofahrer und einer 20-Jährigen kam es am Dienstag gegen 14 Uhr im Kreuzungsbereich Badener Feldweg/Verdener Bergstraße. Der 52-Jährige war in der Verdener Bergstraße in Richtung Baden unterwegs, als er an der Kreuzung mit der 20 Jahre alten Frau kollidierte. Diese befuhr zum Unfallzeitpunkt den Badener Feldweg in Richtung Etelsen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro und sie wurden abgeschleppt.

