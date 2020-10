Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Autofahrer verletzt Radfahrer

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße wurde am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr ein 32-jähriger Radfahrer verletzt. Der Mann war auf dem Fußweg, der auch für Radfahrer freigegeben ist, in Richtung Visselhövede unterwegs, als ein 29-jähriger Kia-Fahrer das Gelände der Tankstelle verlassen wollte. Der Autofahrer nahm dem Radfahrer die Vorfahrt und fuhr ihn an. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

