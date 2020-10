Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Osterfeuer abgebrannt ++ Autofahrer berauscht ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Osterfeuer abgebrannt

Thedinghausen. Am Sonntagabend ist das Geäst, das seit dem Frühjahr auf einer Wiese Auf dem Brink aufgeschichtet war und ursprünglich als Osterfeuer 2020 gedacht war, in Flammen aufgegangen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet es gegen 19 Uhr in Brand, woraufhin die Feuerwehr ausrücken musste, um es zu löschen. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Autofahrer berauscht

Verden/Walle. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Waller Heerstraße stellten Beamte der Polizei Verden am Sonntagabend bei einem 27-jährigen Autofahrer fest, dass dieser berauscht war. Der Mann gab schließlich selbst an, dass er zuvor einen Joint geraucht hatte. Ein Drogentest verlief entsprechend positiv. Der 27-Jährige musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun drohen ein hohes Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

