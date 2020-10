Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Berauschten Autofahrer gestoppt ++ Drogentest verlief positiv ++ Ermittlungen wegen Pferdediebstahls ++ Vorfahrt missachtet ++ Autofahrerin verletzt Radfahrerin ++

LANDKREIS VERDEN

Berauschten Autofahrer gestoppt

Achim. Am Donnerstagnachmittag haben Beamte der Polizei Achim einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Nachdem sie den BMW-Fahrer auf der Borsteler Dorfstraße stoppten, stellten sie im Rahmen der Verkehrskontrolle fest, dass er drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Letztlich räumte der junge Mann ein, "gekifft" zu haben, woraufhin bei dem Ertappten eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Autofahrer untersagt, er muss nun mit einem hohen Bußgeld, Punkte in der sogenannten Verkehrssünderdatei und einem Fahrverbot rechnen.

Drogentest verlief positiv

Thedinghausen/Morsum. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Verdener Straße stellten Beamte der Polizei Achim am Donnerstag fest, dass ein 28-jähriger Autofahrer berauscht war. Ein Drogentest verlief positiv, woraufhin die Weiterfahrt untersagt wurde. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Verfahrens gegen den Opel-Fahrer, der sich nun auf ein hohes Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot einstellen muss.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Ermittlungen wegen Pferdediebstahls

Schwanewede/Neuenkirchen. Nach dem Verschwinden eines Pferdes in Neuenkirchen ermittelt die Polizeistation Schwanewede wegen Diebstahls und sucht nun nach möglichen Zeugen der mutmaßlichen Tat, die sich bereits in der Nacht auf Mittwoch zugetragen hat. Zum Zeitpunkt des Verschwindens stand das Pferd auf einer Weide nahe der Vorbrucher Straße unweit der Biogasanlage. Bei dem Tier handelt es sich um eine trächtige schwarze Hannoveraner-Stute mit weißer Blässe von den Augen bis zu den Nüstern und einem Brandzeichen, dem Hannoveraner-Logo mit Brandnummer 45. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Tieres nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/918650 entgegen.

Vorfahrt missachtet

Grasberg. Nach einer Vorfahrtsverletzung kam es am Donnerstagmittag auf dem Kirchdamm (K10) zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 35-jähriger Ford-Fahrer fuhr gegen 12:30 Uhr von der Moorender Straße nach links auf die K10 ein, dabei übersah er einen aus Richtung Worpswede herannahenden 74-jährigen Skoda-Fahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der 74-Jährige wurde leicht verletzt.

Autofahrerin verletzt Radfahrerin

Lilienthal. Auf der Klosterstraße hat am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin eine Radfahrerin verletzt. Gegen 16 Uhr kam die VW-Fahrerin der 39-jährigen Radfahrerin im Einmündungsbereich zur Amtsstraße zu nahe, so dass die Zweiradfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

