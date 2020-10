Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: In mindestens 16 Fällen falsche Polizisten erkannt

Oyten (ots)

In mindestens 16 Fällen registrierte die Polizei am Dienstag und Mittwoch Anrufe von falschen Polizeibeamten. In allen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche und es entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein finanzieller Schaden. Die Polizei empfiehlt, solche Anrufe selbstständig zu beenden und keine Angaben zu persönlichen Daten oder finanziellen Verhältnissen zu machen. Außerdem rät die Polizei, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und niemals Geld an unbekannte Personen zu übergeben.

Weitere Tipps sind hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell