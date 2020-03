Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verstöße gegen die Corona Landesverordnung

Bad Bergzabern (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden wiederholt Verstöße gegen die Corona Landesverordnung begangen. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass diese Verordnung bis einschließlich 03.04.20 und vermutlich darüber hinaus, bestehen bleibt. Es wurde vermehrt beobachtet, dass sich Personen treffen, sei es zum Picknick, Grillen oder Smalltalk, wo der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. Dies stellen Ordnungswidrigkeiten, bei vorsätzlichen Verstößen, sogar Straftaten dar, die geahndet werden. Wir werden zusammen mit dem Ordnungsamt den Dienstbezirk überwachen und appellieren noch einmal an die Geduld und die Vernunft der Bürger. Alle wichtigen Fragen sind auf der Homepage der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße zusammen gefasst. Hier steht auch genau, was erlaubt ist und was nicht, welche Geschäfte, Betriebe etc. geöffnet sein dürfen. Bleiben sie gesund und schützen sie sich und Andere.

