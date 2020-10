POL-VER: Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Gartenzaun beschädigt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Dienstag auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Heimtierbedarf im Hördorfer Weg. Eine bislang unbekannte Person verursachte zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken einen Zusammenstoß mit einem dort geparkten schwarzen Mercedes. An der linken Seite des Wagens entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise zu dem Unfall werden unter der Rufnummer 04791-3070 von der Polizei in Osterholz-Scharmbeck entgegengenommen.

Gartenzaun beschädigt

Lilienthal. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 13:15 Uhr im Heideweg. Eine bislang unbekannte Person verursachte nach derzeitigen Erkenntnissen bei einem Park- oder Wendemanöver einen Zusammenstoß mit dem Gartenzaun eines Grundstücks, das sich etwa in der Mitte der Straße befindet. Hierdurch entstand Sachschaden an dem Zaun. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298-465660 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden.

