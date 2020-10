Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Hohe Geldbetrag für Reparatur der Dachrinne ++ Reifen zerstochen ++ Mit Beet kollidiert ++ Mit über 1,7 Promille unterwegs ++ 9000 Euro Schaden nach Unfall ++ Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Landkreis Osterholz (ots)

Hohe Geldbetrag für Reparatur der Dachrinne - Zeugen gesucht

Lilienthal. Zeugen sucht die Polizeistation Lilienthal nach einem Vorfall am vergangenen Freitag. Drei bislang unbekannte Männer sprachen den Bewohner eines Hauses im Bereich Trupermoor auf die Dachrinne des Hauses an und rieten ihm zu einer Reparatur. Diese sagten sie für 250 Euro zu. Statt die Dachrinne zu reparieren, tauschten die Männer diese komplett aus und verlangten anschließend rund 2000 Euro. Neben einem etwas geringeren Betrag erlangten die Männer daraufhin zudem zwei Tischböcke.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Männer mit einem weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen unterwegs. Eine der Personen dürfte circa 17 bis 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und schlank sein. Außerdem dürfte er eine sportliche Statur haben. Ein weiterer Mann dürfte circa 25 bis 35 Jahre alt und ebenfalls schlank gewesen sein. Er trug zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung und sprach Deutsch. Der dritte Mann dürfte circa 35 bis 50 Jahre alt sein. Er trug zum Tatzeitpunkt helle Kleidung und eine Cap. Außerdem dürfte er einen "Goldzahn" haben.

Mögliche Zeugen, die auf die Männer oder den Transporter aufmerksam geworden sind oder ebenfalls angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298-465660 an die Polizeistation Lilienthal zu wenden.

Weitere Informationen zu diesem Phänomen können auf der nachfolgenden Internetseite abgerufen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Reifen zerstochen

Lilienthal. Zu einer Sachbeschädigung an einem blauen Kleinwagen kam es am Dienstag zwischen 12:30 Uhr und 21:00 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich Neuenkirchener Weg/Hospitalweg. Eine bislang unbekannte Person zerstach einen der Reifen des Autos. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Mögliche Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04298-465660 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden.

Mit Beet kollidiert

Lilienthal. Ein 21 Jahre alter Autofahrer kam am Dienstagmorgen von der Fahrbahn ab. Der Mann war in der Hauptstraße unterwegs, als er auf der feuchten Straße über die Schienen der Straßenbahn fuhr und ins Rutschen kam. Daraufhin verlor er die Kontrolle über den Wagen und kollidierte mit einem Beet. Am Auto entstand ein Schaden von rund 3000 Euro und war nicht mehr fahrbereit. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Mit über 1,7 Promille unterwegs

Ritterhude. Einen 20 Jahre alten Autofahrer kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in der Stader Landstraße. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde der Führerschein des Mannes einbehalten und ihm die Weiterfahrt untersagt.

9000 Euro Schaden nach Unfall

Lübberstedt. Zu einer Kollision zwischen einem 46 Jahre alten Autofahrer und einem 37-Jährigen kam es am Dienstag gegen 13:15 Uhr. Der 46-Jährige kollidierte beim Einbiegen von einem Grundstück in die Mühlenstraße mit dem Wagen des 37 Jahre alten Mannes. Die Männer blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 9000 Euro.

Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Kollision kam es am Dienstagnachmittag in der Westerbecker Straße. Eine 39-Jährige war in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als sie verkehrsbedingt bremste. Daraufhin fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf ihren Wagen auf. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Außerdem entstand ein Schaden von rund 4500 Euro und die Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell