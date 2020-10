Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Autos nach Unfall abgeschleppt ++ Aufsitzrasenmäher gestohlen ++ Auto kollidiert mit Baum ++ Auffahrunfall ++ Mann nach Zusammenstoß mit Damwild verletzt

Landkreis Verden und Landkreis Heidekreis (ots)

Autos nach Unfall abgeschleppt

Verden. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autofahrern kam es am Dienstagmorgen im Berliner Ring. Ein 29 Jahre alter Mann kollidierte beim Linksabbiegen in den Borsteler Weg mit einem aus Richtung der Lindhooper Straße kommenden 53-Jährigen. Dieser beabsichtigte zum Unfallzeitpunkt, an einem verkehrsbedingt wartenden Transporter vorbeizufahren. Die beiden Männer blieben unverletzt. An den Wagen entstand Sachschaden und sie wurden abgeschleppt.

Aufsitzrasenmäher gestohlen

Dörverden. Zum Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers kam es zwischen dem 29. September und dem 6. Oktober in der Straße "Unter den Eichen". Bislang unbekannte Täter brachen im genannten Zeitraum zwei Geräteschuppen eines Sportvereins auf und entwendeten den Rasenmäher. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist bislang unbekannt. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04234-943960 bei der Polizeistation Dörverden zu melden.

Auto kollidiert mit Baum

Kirchlinteln. Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin war in der Straße "Neuenförde" in Richtung der Straße "Trahe" unterwegs, als sie vor einer Linkskurve in den Grünstreifen geriet und die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Anschließend kollidierte das Auto frontal mit einem Baum. Die Fahrerin und zwei 11 und 15 Jahre alte Jungs wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die 35-Jährige und der 11-Jährige wurden schwer verletzt, der 15-jährige Jugendliche blieb leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe vor Ort eingesetzt. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro und das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Auffahrunfall

Achim. Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagabend in der Obernstraße. Ein 61 Jahre alter Mann war in Richtung Achim unterwegs, als er mit einem vor ihm fahrenden 28 Jahre alten Mann kollidierte, als dieser verkehrsbedingt anhielt. Eine 29 Jahre alte Beifahrerin des 28-Jährigen wurde vor Ort medizinisch durch Rettungskräfte versorgt, nach derzeitigen Erkenntnissen blieb sie unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

Mann nach Zusammenstoß mit Damwild verletzt

Walsrode. Auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kam es im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Langwedel in der Nacht zu Mittwoch zu einem Zusammenstoß mit einem Damwild, bei dem ein 28 Jahre alter Autofahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Der 28-Jährige war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als das Tier plötzlich auf der Fahrbahn stand und es zur Kollision kam. Der 28-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 8000 Euro und es wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell