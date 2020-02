Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche & Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Einbrüche

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Industriestraße in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. Dazu wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet sowie innerhalb des Gebäudes Türen aufgebrochen. Aus dem Betrieb wurden mehrere Trennschneider und Motorsägen der Marke Stihl im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

In derselben Nacht wurde in der Talstraße ein Hotelbetrieb von Einbrechern heimgesucht. Auch diese drangen über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude ein und entwendeten eine Geldkassette, in der sich etwas Bargeld befand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Remshalden / Weinstadt: Parkplatzunfälle

Rund 5000 Euro Sachschaden verursachte ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer, als er am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr rückwärts in eine Parklücke in der Bahnhofstraße in Remshalden einfahren wollte. Er stieß hierbei gegen einen geparkten VW Transporter und beschädigte diesen.

Am Mittwoch gegen 6:30 Uhr stieß eine 29 Jahre alte Mercedes-Fahrerin beim Ausparken in der Cannonstraße in Weinstadt gegen einen geparkten Audi A5. Der hierbei entstandene Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

