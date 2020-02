Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogendealer in Haft - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Feuerwehreinsatz

Bei einer Firma in der Straße Lange Äcker löste am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr ein Feuermelder aus, woraufhin die örtliche Feuerwehr mit 38 Mann und 7 Fahrzeugen ausrückte. Wie sich herausstellte, fing eine dortige Maschine infolge eines Defekts Feuer, welches jedoch durch eine automatische Löschanlage umgehend gelöscht wurde. Der Feueralarm wurde jedoch aufgrund der Rauchentwicklung ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Möglicherweise beim Einparken streifte ein unbekannter Autofahrer einen in der Jägerstraße am Fahrbahnrand stehenden Pkw VW. An diesem VW Caddy entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete ohne den Schaden zu melden. Wer nun Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Murrhardt: Drogendealer in Haft

Ein 21-jähriger Tatverdächtiger steht im Verdacht, bereits seit geraumer Zeit von der Asylunterkunft in der Fritz-Schweizer-Straße aus mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Da sich im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens konkrete Hinweise gegen den Mann ergaben, wurden seine Wohnräumlichkeiten am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart durchsucht. Hierbei konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie entsprechendes Verpackungsmaterial aufgefunden werden. Der gambische Tatverdächtige wurde anschließend festgenommen und einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl, der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Waiblingen: Einbruch in Vereinsgaststätte

Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 9:40 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in eine Vereinsgaststätte in der Fronackerstraße ein und entwendeten Bargeld im niederen dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Rote Ampel missachtet

Drei Leichtverletzte sowie rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr im Kreuzungsbereich Alte Bundesstraße / Westumfahrung. Eine 28 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhr die Westumfahrung und wollte geradeaus in Richtung B14 fahren. Hierbei missachtete im Kreuzungsbereich eine rote Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kam es zur Kollision mit einem 30 Jahre alten VW-Fahrer, der die Alte Bundesstraße aus Waiblingen kommend in Richtung Fellbach entlangfuhr. Sowohl die beiden Fahrer, als auch der 25-jährige Beifahrer im VW wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Zwei bislang unbekannte Diebe brachen am Samstagabend, gegen 23 Uhr in ein Wohnhaus in der Marienstraße ein. Da sie hierbei von der Hausbewohnerin, die gerade nach Hause kam, gestört wurden, flüchteten die Einbrecher mit zwei Flaschen Whiskey im Gepäck. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie dunkle Anoraks mit Kapuzen getragen haben sollen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Pkw contra Fahrrad

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 28 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, gegen 19 Uhr in der Straße Kleinhegnach. Ein 27 Jahre alter Fiat-Fahrer übersah beim Vorbeifahren an einem Lkw den Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer stürzte anschließend und zog sich die leichten Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden ist mit rund 100 Euro vergleichsweise gering.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell