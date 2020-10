Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Dieb im Discounter ++ Einbruch in Restaurant ++ E-Bike gestohlen ++ Zigarettenautomat aufgehebelt ++ Diebe beim Reitverein ++ Vandalismus im Kiefernweg ++ Frontalzusammenstoß: Drei Verletzte ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Dieb im Discounter

Achim. Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Montagnachmittag in einem Discounter leicht, um Beute zu erlangen. Eine Kundin hatte ihren Stoffbeutel an ihren Einkaufswagen gehängt, so dass ein Griff des Täters im Vorbeigehen reichte, um an die Geldbörse samt Bargeld und Papiere der Frau zu gelangen. Nur kurze Zeit später hob der Unbekannte mit der EC-Karte der Geschädigten zu allem Überfluss noch Geld von deren Konto ab. Die Polizei Achim warnt in diesem Zusammenhang immer wieder vor geschickten Langfingern, die insbesondere in Geschäften regelrecht nach für sie günstige Gelegenheiten suchen, um dann schnell und unbemerkt zuzugreifen. Kunden sollten daher ihre Wertgegenstände stets in geschlossenen Innentaschen eng am Körper tragen. Keinesfalls darf die Geheimzahl der EC-Karte (PIN) im Portmonee aufbewahrt werden.

Einbruch in Restaurant

Verden. In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter in das griechische Restaurant an der Ostertorstraße eingestiegen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke und stahlen letztlich einen Laptop sowie ein Handy. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

E-Bike gestohlen

Oyten/Sagehorn. Am Montag zwischen 6 und 15 Uhr haben unbekannte Täter ein E-Bike gestohlen, das im Fahrradschuppen am Bahnhof in Sagehorn abgestellt war. Das graue Rad der Marke Zündapp war zum Tatzeitpunkt mit einem Bügelschloss gesichert. Nun hat die Polizeistation Oyten die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04207/911060 entgegengenommen.

Zigarettenautomat aufgehebelt

Oyten/Sagehorn. Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen einen Zigarettenautomaten an der Straße Auf der Heide aufgehebelt. Zwischen 4 und 5 Uhr machten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Personen an dem Automaten zu schaffen, so dass ein beträchtlicher Sachschaden entstand. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unklar. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebe beim Reitverein

Lilienthal. Auf dem Gelände des Reitvereins an der Straße Im Orth haben unbekannte Täter zwischen Sonntagabend und Montagfrüh zwei weiße Sitzbänke entwendet. Sowohl von dem Diebesgut als auch von den Dieben fehlt jede Spur. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Vandalismus im Kiefernweg

Lilienthal. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag zwei am Kiefernweg abgestellte Autos beschädigt. Bei einem Hyundai wurde die Windschutzscheibe zerstört, bei einem Volvo ein paar Grundstücke weiter haben die Unbekannten die Heckscheibe zertrümmert. Die Polizei Lilienthal hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 04298/465660 um Hinweise.

Frontalzusammenstoß: Drei Verletzte

Osterholz-Scharmbeck. Auf der Straße Feldhorst (L149) prallten am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr zwei Pkw frontal zusammen. Eine 18-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Schwanewede unterwegs, als sie unmittelbar nach Verlassen des Kreisverkehrs aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier stieß sie letztlich mit einem Mercedes zusammen, in dem ein 59-jähriger Mann am Steuer saß. Beide Fahrer sowie eine 64-jährige Mitfahrerin im Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den zwei Pkw, die beide abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

