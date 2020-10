POL-VER: Brand eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes ++ Zeugen nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gesucht ++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Brand eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes

Schwanewede. Zum Brand eines freistehenden Schuppens kam es in der Nacht zu Montag im Habichthorster Weg. Gegen 23:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr auf das Feuer aufmerksam. Diese befanden sich gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Pflegeheims. Der Brand wurde daraufhin durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Das landwirtschaftlichen Nebengebäude, in dem unter anderem Brennholz gelagert war, brannte nahezu vollständig nieder. Personen wurden nicht verletzt. Neben den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei war der Rettungsdienst jedoch vorsorglich vor Ort eingesetzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Eine Spezialisierte Tatortgruppe der Polizei hat hierzu noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Zeugen nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gesucht

Lilienthal/Worpswede. Aufgrund von beschädigten Autoscheiben leitete die Polizei im Landkreis Osterholz am Sonntag drei Ermittlungsverfahren ein.

In Lilienthal wurden zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge beschädigt. In der Straße "Am Schulhof" wurde die Heckscheibe eines grauen Kombis, der dort auf einem Grundstück abgestellt war, eingeschlagen. Darüber hinaus wurde im Molkereiweg die Frontscheibe eines weißen Transporters beschädigt. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 1300 Euro.

In Worpswede wurde ebenfalls zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Osterweder Straße die Heckscheibe eines grauen Wagens zerstört. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Mögliche Zeugen, die zu einer der Taten Hinweise geben können oder verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298-465660 an die Polizeistation Lilienthal oder unter der Telefonnummer 04792-956790 an die Polizeistation Worpswede zu wenden.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Vollersode. Schwer verletzt wurde ein 22-jähriger Kradfahrer am Sonntagnachmittag in der Kreisstraße 21. Der Kradfahrer und ein 51 Jahre alter Autofahrer waren in der Friedensheimer Straße in Richtung Worpswede unterwegs. Als der 51-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in eine Straße abbiegen wollte, erkannte dies der 22 Jahre alte Mann nach ersten Erkenntnissen nicht und setzte zum Überholen des Autos an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

