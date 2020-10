POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Samstag, 03.10.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden Geisterfahrer - Mann fährt mit Fahrrad in falsche Richtung, Frau total betrunken, Mann rast durch Langwedel, Verkehrsunfallflucht im Bremer Kreuz, Fahrzeug auf Autobahn abgestellt

Geisterfahrer - Mann fährt mit Fahrrad in falsche Richtung Dörverden. Am Freitagabend befuhr ein 37-jähriger Mann aus Dörverden mit seinem Fahrrad in starken Schlangenlinien die B 215 aus Richtung Dörverden kommend in Richtung Barme. Dabei fuhr er ohne Licht und in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Bei dem Erblicken der Polizei flüchtete der Mann zunächst, konnte jedoch wenig später durch Beamte der Polizei Hoya und Verden gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,85 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Dem Mann erwarten nun weitere Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Körperverletzung.

Frau total betrunken Kirchlinteln. Am frühen Freitagabend verursachte eine 59-jährige Frau aus Kirchlinteln einen Verkehrsunfall. Auf einem Parkplatz stieß sie beim Rangieren gegen einen geparkten Pkw und betrat anschließend einen Kiosk. Zeugen stellten dabei fest, dass die Dame augenscheinlich stark betrunken war und hielten diese bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Kontrolle durch die Verdener Beamten stellte sich heraus, dass die Dame einen Atemalkoholwert von 3,07 Promille hatte. Ihr wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein einbehalten, sodass sie bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen darf. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Mann rast durch Langwedel Langewedel. Am späten Freitagnachmittag raste ein 33-jähriger Mann mit seinem Pkw durch Langwedel. Dabei soll er deutlich über 100 km/h gefahren sein. Beamte der Verdener Polizei konnten den Raser stoppen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,52 Promille, woraufhin ihm bei der Polizei eine Blutprobe entnommen wurde. Auf seinen Führerschein wird der Mann in der nächsten Zeit verzichten müssen. Zudem muss er sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Verkehrsunfallflucht im Bremer Kreuz BAB 1. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:45 Uhr, kam es auf der A 1 in Höhe des Bremer Kreuzes zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw befuhr die A 1 aus Richtung Oyten kommend in Richtung Münster. Aus unbekannter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Verkehrszeichen und Warnbaken, welche durch den Zusammenstoß beschädigt wurden. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Fahrer und oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter der Tel.: 04231/8060 zu melden.

Fahrzeug auf Autobahn abgestellt Oyten. In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel einen einsamen Pkw fest, der auf dem Standstreifen der A 1 abgestellt wurde. Das Fahrzeug befand sich zwischen den Ausfahrten Posthausen und Oyten. Vom Fahrer oder Besitzer des Fahrzeuges war weit und breit nichts zu sehen. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen und mit entsiegelten Kennzeichen bestückt war. Die Polizei ermittelt nun wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Landkreis Osterholz

Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten (2020 01 141 867) Osterholz-Scharmbeck - Am Freitagmittag kam es gegen 13:30 Uhr auf der Myhler Straße (B 74) in Sandhausen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Feststellungen befuhr das erste Fahrzeug der Kolonne die B 74 in Richtung Hambergen. Da er nach links abbiegen wollte, verlangsamte der Fahrer seine Geschwindigkeit. Die beiden dahinterfahrenden Pkw erkannten die Situation und stoppten rechtzeitig. Die 21-jährige Fahrerin des dritten nachfolgenden Fahrzeuges erkannte die Situation nicht und fuhr auf. Dabei schob sie die drei wartenden Fahrzeuge ineinander. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus wurde sie selber und auch ihr 61-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

