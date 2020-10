Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Berauscht am Steuer ++ Betrugsmasche erkannt ++ Blaue Müllsäcke entsorgt ++ Zeugen nach Diebstahl aus Auto gesucht

Landkreis Verden (ots)

Berauscht am Steuer

Verden. Zwei Autofahrten beendete die Polizei in Verden am Donnerstagabend. Eine 38 Jahre alte Frau wurde in der Allerstraße von den Beamtinnen und Beamten kontrolliert. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Einen 26-jährigen Autofahrer stoppte die Polizei zudem in der Eisseler Straße. Bei dem Mann ergaben sich ebenfalls Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Beiden Personen wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt und es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Betrugsmasche erkannt

Kirchlinteln. Einen sogenannten Enkeltrick erkannte eine 79-Jahre alte Frau am Donnerstag gegen Mittag. Eine bislang unbekannte Anruferin gab sich als Enkeltochter der 79-Jährigen aus und behauptete, Geld für eine Wohnung zu benötigen. Die ältere Dame erkannte das Betrugsphänomen und das Gespräch wurde beendet. Im Anschluss informierte sie neben ihren Angehörigen auch die Polizei. Diese leitete ein Strafverfahren ein.

Die Polizei rät bei solchen Anrufen dazu, den Namen des Anrufers nie selbst zu erraten, sondern die Person immer aufzufordern, ihren Namen selbst zu nennen. Außerdem sollten Dinge erfragt werden, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann. Darüber hinaus empfiehlt die Polizei, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Sollte ein Anruf verdächtig wirken, sollte zudem die Polizei informiert werden.

Blaue Müllsäcke entsorgt

Achim. Aufgrund von mehreren abgeladenen Müllsäcken wurde die Polizei am Donnerstag gegen Mittag verständig. Bislang Unbekannte hatten mehrere blaue Müllsäcke im Bereich der Straße "Hinter der Bahn" abgeladen. Die Polizei hat nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zeugen nach Diebstahl aus Auto gesucht

Achim. Zu einem Diebstahl aus einem grauen SUV kam es am Donnerstag zwischen 05:30 Uhr und 14 Uhr im Mittelweg. Das Auto war gegenüber von einem Getränkemarkt auf einem Parkstreifen abgestellt. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des Wagens ein und stahlen anschließend eine Geldbörse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Die Polizei empfiehlt, Wertgegenstände nicht im Auto liegen zu lassen, auch nicht im Kofferraum. Außerdem sollte auch beim kurzzeitigen Verlassen des Fahrzeugs immer der Zündschlüssel abgezogen werden. Darüber hinaus sollten beim Abstellen eines Autos sämtliche Türen und Fenster sowie der Tankdeckel geschlossen und verschlossen werden und das Lenkradschloss eingerastet sein. Weitere Präventionstipps zur Sicherung von Fahrzeugen sind auf folgender Internetseite zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

