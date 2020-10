Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Räuberischer Diebstahl in einem Kaufhaus

Posthausen (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Mittwochmittag in einem Kaufhaus in Posthausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen mindestens eine 25 Jahre alte Frau und ein Mann Kleidung an sich und beabsichtigten mit den Gegenständen den Komplex durch den Ausgang West ohne Bezahlung zu verlassen. Hierauf wurden Angestellte des Kaufhauses aufmerksam und die Frau wurde angesprochen. Zuvor stellte sie nach derzeitigen Erkenntnissen eine Tasche mit diversen Bekleidungsartikeln ab. Als die Frau von einer Angestellten angesprochen wurde, näherten sich weitere Personen und redeten auf die Angestellte ein und schubsten diese. Ein weiterer Angestellter wurde zudem an der Verfolgung des Mannes gehindert. Die 25-Jährige gab vor Ort an, von der Angestellten des Kaufhauses geschlagen worden zu sein und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Ob eventuell weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeistation Ottersberg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 04205-315810 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell