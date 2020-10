Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt + Motorradfahrer schwer verletzt + Einbruch in Wohnhaus + Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs + Auffahrunfall

Landkreis Osterholz (ots)

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt kam es in der Nacht zu Donnerstag gegen 4:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter versuchten die Eingangstür des Marktes in der Ritterhuder Straße einzuwerfen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach möglichen Zeugen, die auf verdächtige Umstände oder Personen aufmerksam geworden sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 04791-3070 von der Polizei in Osterholz-Scharmbeck entgegengenommen.

Motorradfahrer schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Schwer verletzt wurde ein 20 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 15:40 Uhr. Eine 32 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als sie nach derzeitigen Erkenntnissen einen 20-jährigen Motorradfahrer übersah, als dieser zum Abbiegen in die Straße "Am Heudamm" verkehrsbedingt angehalten hatte. Es kam trotz eines Ausweichmanövers der 32-Jährigen zu einer seitlichen Kollision, bei welcher der Motorradfahrer stürzte und schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Einbruch in Wohnhaus

Schwanewede. Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Niedersachsenring kam es am Mittwoch zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Tür auf, betraten das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei nahmen die Unbekannten unter anderen Schmuck an sich. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Lilienthal. Die Fahrt eines 57 Jahre alten Autofahrers beendete die Polizei am Mittwochnachmittag. Der Mann wurde in der Falkenberger Landstraße von den Beamtinnen und Beamten kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1 Promille. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Kein Führerschein und alkoholisiert am Steuer

Worpswede. Eine 24-Jährige kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in der Waakhauser Straße. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Außerdem ist die Frau nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen sie wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Auffahrunfall

Ritterhude. Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochmorgen in der Straße "Am Großen Geeren". Ein 39-Jahre alter Autofahrer war in Richtung Fergersbergstraße unterwegs, als er auf einen verkehrsbedingt stehenden 50-Jährigen auffuhr. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 4000 Euro und der Wagen des 39 Jahre alten Mannes war nicht mehr fahrbereit. Der 50 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt.

