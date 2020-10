Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrradfahrer leicht verletzt ++ Rund 10.000 Euro Schaden nach Unfall ++ Diebstahl eines Katalysators

Landkreis Verden (ots)

Fahrradfahrer leicht verletzt

Verden. Leicht verletzt wurde ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer am Mittwochmorgen. Der Mann war in der Grünen Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als er aufgrund eines von der Andreasstraße in die Grüne Straße abbiegenden 45-jährigen Autofahrers bremste. Hierbei geriet der Radfahrer ins Rutschen und kollidierte mit dem Auto. Der 21-Jährige verletzte sich und es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Rund 10.000 Euro Schaden nach Unfall

Oyten. Rund 10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag. Ein 22 Jahre alter Autofahrer kollidierte beim Einfahren von einer Grundstücksausfahrt in die Rudolf-Diesel-Straße mit einem Traktorgespann, das in Richtung Oyten-Bockhorst unterwegs war. Das Auto des 22-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der 22-Jährige und der 28 Jahre alte Fahrer des Traktors mit Anhänger blieben unverletzt.

Diebstahl eines Katalysators

Emtinghausen. Zum Diebstahl eines Fahrzeugteils kam es zwischen dem 25. und dem 29. September in der Syker Straße/Ortsmitte Thedinghausen. Bislang Unbekannte montierten den Katalysator eines roten Kleinwagens ab. Das Auto war im Tatzeitraum in einer Grundstückszufahrt geparkt. Hinweise nimmt die Polizeistation Thedinghausen unter der Rufnummer 04204-914380 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell