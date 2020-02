Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag in eine Einliegerwohnung in der Straße "Kretholz" ein. Die Täter nutzten nach ersten Erkenntnissen den Schlüssel der Wohnung. Dieser war der Wohnungsinhaberin an Weiberfastnacht abhandengekommen. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und entwendeten die Geldbörse sowie Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell