Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Betrugsmasche - Polizei gibt Tipps ++ 12.000 Euro Schaden nach Unfall ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Radfahrer nach Unfall verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Betrugsmasche - Polizei gibt Tipps

Osterholz-Scharmbeck. Geschädigte eines Betruges wurde eine Frau in den vergangenen Wochen. Die Frau wollte über eine Plattform für Privatverkäufe einen Sattel kaufen. Vor der Lieferung bezahlte sie die Hälfte des vereinbarten Preises und übersendete als weitere Sicherheit zudem eine Kopie ihres Ausweises. Nach der Lieferung sollte der Restpreis gezahlt werden. Den Sattel erhielt die Frau jedoch nie und ihre Daten nutzte der bislang unbekannte Verkäufer, um im Namen der Frau weitere Ware zum Verkauf anzubieten und nicht zu liefern. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren gegen den Unbekannten eingeleitet.

Die Polizei empfiehlt, die eigenen sensiblen Daten bestmöglich zu schützen. Hierzu sollten nicht nur sichere Passwörter verwendet werden, sondern diese auch regelmäßig geändert werden. Darüber hinaus sollten Betriebssysteme und andere Programme auf dem neusten Stand gehalten werden. Außerdem sollte auch in sozialen Netzwerken möglichst restriktiv mit den eigenen Daten umgegangen werden. Die Polizei rät, bei Internetkäufen keine persönlichen Daten (z.B. Ausweiskopie) an unbekannte, angebliche Käufer weiterzugeben.

Über dieses Phänomen informiert auch das Landeskriminalamt: https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/erpressung-nach-identitaetsdiebstahl.html

12.000 Euro Schaden nach Unfall

Ritterhude. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am frühen Donnerstagmorgen in der Ihlpohler Heerstraße. Eine 23 Jahre alte Frau kollidierte beim Einfahren von der Straße "Am Denkmal" in den Kreuzungsbereich der Landesstraße 135 mit einem von recht kommenden 44 Jahre alten Mann. Dieser war in Richtung Bremen unterwegs. Bei der Kollision wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Außerdem entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro und beide Autos wurden abgeschleppt. Darüber hinaus wurde bei dem Unfall eine Ampel beschädigt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Grasberg. Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagvormittag zwischen 09:40 Uhr und 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Wörpedorfer Straße/Speckmannstraße. Eine bislang unbekannte Person kollidierte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Rangieren auf dem Parkplatz mit dem braun-grauen Wagen des Geschädigten. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro im vorderen rechten Bereich des Autos. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04208-919880 bei der Polizeistation Grasberg zu melden.

Radfahrer nach Unfall verletzt

Lilienthal. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern kam es am Donnerstag gegen 13:30 Uhr im Jan-Reiners-Weg. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 12-Jähriger auf dem Fahrradweg unterwegs. Als er auf dem Radweg eine Person überholte, kam ihm ein anderer Radfahrer entgegen. Nachfolgend kam es zum Zusammenstoß zwischen diesem Radfahrer und dem 12 Jahre alten Jungen. Beide stürzten daraufhin. Nach einem kurzen Gespräch setzten der ältere Mann und der 12-Jährige ihr Fahrt fort. Später stellte der Junge fest, dass er verletzt wurde.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen und sucht nach Zeugen sowie dem erwachsenen Fahrradfahrer. Dieser dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen einen grauen, kurz geschnittenen Bart haben und zum Unfallzeitpunkt mit einer Jacke bekleidet gewesen sein. Außerdem war er mit einem dunklen Herrenrad unterwegs. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298-465660 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden.

KORREKTUR: Bei der Meldung "Zeugen nach mehreren Sachbeschädigungen gesucht" vom 29.09.2020 lautet die korrekte Rufnummer der Polizeistation Lilienthal 04298-465660.

