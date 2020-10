Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Sonntag, 04.101.2020

Landkreis Verden Einbruchversuch in Jugendfreizeitstätte, Ohne Führerschein unterwegs, Fahrer macht alles falsch

Einbruchversuch in Jugendfreizeitstätte Oyten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Jugendheim der Gemeinde Oyten in der dortigen Hauptstraße einzubrechen. Es wurde versucht, durch eine Terrassentür in das Objekt zu gelangen. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab. Zeugen die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich der Polizei in Achim unter Tel. 04202/9960 zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs Achim. Gleich zweimal erwischten Beamte der Polizei Achim am Samstagnachmittag Fahrzeugführer, die ohne Führerschein unterwegs waren. Im ersten Fall fuhr ein 43-Jähriger aus Bremen mit seinem Pkw Kia durch Achim-Uphusen und wurde dort von der Polizei angehalten. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte er auf Verlangen keinen Führerschein vorzeigen. Durch Ermittlungen stellte sich heraus, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits vor mehreren Monaten behördlich entzogen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Im zweiten Fall konnte die Polizei einen 15-jährigen Rollerfahrer in Achim-Bierden stoppen, der ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zusätzlich stellten die Beamten bei der Verkehrskontrolle fest, dass der 15-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei leitete daher ebenfalls Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kfz unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein.

Fahrer macht alles falsch Verden. Am Samstagmorgen näherte sich ein 32-jähriger Mann einem Wohnhaus in der Ludwigstraße. Aufgrund einer richterlichen Anordnung durfte sich der Mann jedoch dort nicht aufhalten. Angereist war der Mann mit einem Pkw. An diesem waren jedoch falsche Kennzeichen angeschraubt. Des Weiteren ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand während der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren berauschenden Mitteln. Gegen ihn werden nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz eingeleitet. Auf der Verdener Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Landkreis Osterholz: Fußgängerampel beschädigt, Jugendliche werfen Scheibe eines Wohnhauses ein, Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Fußgängerampel beschädigt Worpswede. Am Samstagabend kam es auf der Osterweder Straße in Worpswede zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entfernten den Anforderungstaster der Bedarfsampel und entwendeten diesen. Der Allgemeinheit entstand dadurch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Worpswede unter der Telefonnummer 04792/95679-0 in Verbindung zu setzen.

Jugendliche werfen Scheibe eines Wohnhauses ein Lilienthal. In der Nacht auf Sonntag kam es in der Straße Am Saatmoor in Lilienthal zwischen 01:50 und 02:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Dabei sollen sich zwei Jugendliche einem Wohnhaus genähert und anschließend eine Fensterscheibe eingeworfen haben. Anschließend flüchteten sie unter Zurücklassung eines Fahrrades vom Tatort. Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lilienthal unter der Telefonnummer 04298/46566-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Schwanewede. Gegen 22:15 Uhr ereignete sich am Samstagabend im Junkernkamp in Schwanewede ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr ein 55-jähriger Mann aus Schwanewede mit seinem Pkw den Junkernkamp in Richtung Sandbergweg. Im Kreuzungsbereich kollidierte er dann mit dem auf der Vorfahrtstraße fahrenden Pkw eines 50-jährigen Schwaneweders. Der Pkw wurde dadurch gegen eine Mauer geschleudert. Die Beifahrerin und ein Kind wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

