Polizei Bielefeld

POL-BI: Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

PKW-Aufbrecher hatte es in der Arnsberger und der Wilhelm-Thielke-Straße auf Wertsachen in zwei geparkten Fahrzeugen abgesehen.

Um 05:40 Uhr am Dienstagmorgen, 19.11.2019, stellte eine 25-Jährige aus Steinhagen an der Arnsberger Straße eine eingeschlagene Scheibe an ihrem geparkten Opel Astra fest. Die Diebe stahlen aus dem Wagen einen Leder-Geldbeutel, der sich unter einem Sitz befand. Geparkt hatte die Steinhagenerin den Wagen Montagabend gegen 21:30 Uhr.

In der Wilhelm-Thielke-Straße schlugen Einbrecher zwischen Dienstagnacht, 19:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 20.11.2019, die Scheibe eines Iveco-LKW ein und entwendeten aus der Mittelkonsole ein Handy.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie keine Wertegenständen im Fahrzeug und verstecken sie auch nichts! Nehmen sie Wertvolles auch bei nur kurzer Abwesenheit aus dem Wagen und geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0, zu wenden.

