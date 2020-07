Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbrecher schlugen Fensterscheibe ein

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 14.50 Uhr, schlugen Einbrecher am Rathausplatz an einem Reihenhaus eine Fensterscheibe ein und drangen in das Haus.

Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen.

Ob und was die Einbrecher stahlen kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell