Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Wohnung brannte aus

Wesel (ots)

Am Donnerstag gegen 12.50 Uhr brannte aus bisher ungeklärter Ursache eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hans-Böckler-Straße aus.

Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer.

Drei Mieter des Hauses mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner mussten über das Ordnungsamt anderweitig untergebracht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

