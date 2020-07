Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfallflucht nach erheblichem Schaden

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Montag zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr parkte ein brauner VW Golf in einer Parkbucht am Länglingsweg.

In dieser Zeit beschädigte ein fremdes Auto den abgestellten Golf auf der rechten Seite erheblich.

Aufgrund der Beschädigung (die gesamte rechte Fahrzeugseite ist auf einer Länge von 290 cm beschädigt) geht die Polizei davon aus, dass der Unfall "geräuschvoll" gewesen ist.

Am Radkasten hinten rechts konnte blaue Farbe gesichert werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell