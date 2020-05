Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Täter randaliert vor der Wache der Düsseldorfer Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (29) randaliert am Montagmorgen (11. Mai) um 1.45 Uhr vor der Wache der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Zuvor hatte der Ukrainer einen anderen Reisenden verletzt und sich mit der polizeilichen Maßnahme nicht einverstanden erklärt.

Der 29-Jährige musste zur Sicherung des Strafverfahrens aufgrund der zuvor begangenen gefährlichen Körperverletzung eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro entrichten. Nachdem er von der Wache entlassen wurde, versuchte er mehrmals gewaltsam in das Dienstgebäude zu gelangen. Im Rahmen der zwangsweisen Durchsetzung eines Platzverweises, kam es zu einer Widerstandshandlung. Der 29-Jährige schlug und trat um sich. Beamte wurden dabei nicht verletzt.

Nachdem das alles zu keinem Erfolg führte, wurde er bis 5 Uhr in Unterbindungsgewahrsam genommen. Als er entlassen wurde, setzte er dort an, wo er zuvor geendet hatte. Aufgrund seiner weiter anhaltenden Aggression musste er erneut in Gewahrsam genommen werden. Um 9.25 Uhr wurde er entlassen und trat seinen Heimweg an.

Gegen den Mann wird nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und der Nötigung ermittelt. Durch seine Gewalteinwirkung wurde an der Tür ein Schließmechanismus beschädigt.

