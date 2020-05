Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann wird von Unbekannten im Wuppertaler Hauptbahnhof angegriffen - Bundespolizei ermittelt

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (9./10. Mai) um 2.05 Uhr wurde ein Deutscher (26) von drei unbekannten Männern im Wuppertaler Hauptbahnhof geschlagen und getreten. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen ein.

Die unbekannten Männer wirkten solange auf den 26-Jährigen ein, bis er am Boden lag. Der Geschädigte konnte aufstehen und brachte sich in einem Supermarkt in Sicherheit. Dabei ließ er seine mitgeführte Tasche am Tatort zurück. Die Tatverdächtigen nahmen die Tasche an sich und verließen den Bahnhof.

Der 26-Jährige suchte die Wache der Bundespolizei auf und zeigte den Übergriff an. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde wegen der gefährlichen Körperverletzung und des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Eine Sicherung der Videoaufzeichnungen wurde veranlasst. In ärztliche Behandlung wollte sich der Geschädigte vor Ort nicht begeben.

