Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge der Bundespolizei; zwei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Kleve - Uedem - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Gleich zwei Haftbefehle konnte die Bundespolizei am vergangenen Wochenende im Rahmen der Grenzüberwachungsmaßnahmen vollstrecken. Im ersten Fall wurde am Freitag, 8. Mai 2020, ein 24-jähriger Niederländer auf der Autobahn A 57 an der Anschlussstelle Uedem kontrolliert. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft in Aachen mit einem Haftbefehl wegen Unterschlagung. Der Mann konnte die ihm drohende 60-tägige Haftstrafe abwenden, indem er die fällige Geldstrafe in Höhe von 1.860 Euro bezahlte. Im zweiten Fall wurden ein 41-jährige Rumäne am Grenzübergang Heidenend in Kaldenkirchen am Sonntag, 10. Mai 2020, verhaftet. Die Staatsanwaltschaft in Essen suchte ihn mit Haftbefehl wegen Brandstiftung. Hiernach muss der Gesuchte noch eine 1273 Haftstrafe von ehemals 6 Jahren und 6 Monaten verbüßen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Willich eingeliefert.

