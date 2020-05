Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "So ein Käse!" - Bundespolizei stellt circa 400 Kilogramm ungekühlten Weichkäse sicher

Aachen / Heinsberg (ots)

Beamte der Bundespolizei stellten im Rahmen von Grenzüberwachungsmaßnahmen am Grenzübergang Scherpenseel circa 400 kg Weichkäse sicher.

Einen ungewöhnlichen Fund machte eine Streife der Bundespolizei am Wochenende am Grenzübergang Übach-Palenberg (Ortsteil Scherpenseel). Bei der Einreise eines 28-jährigen Syrers stellten die Beamten fest, dass sich im Fahrzeug eine große Menge von Weichkäse befand. Dieser war ungekühlt in Mülltüten und Plastikeimern verpackt und sowohl im Kofferraum, als auch auf der Rücksitzbank deponiert. Es waren auch keinerlei Herkunftsbezeichnungen, Herstellerangaben oder Verfallsdaten auf den Verpackungen zu finden. Der Fahrer gab zu verstehen, dass der Käse lediglich für den Verzehr innerhalb der Familie gedacht sei. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes kontaktierten die Beamten der Bundespolizei das Kreis-Veterinäramt des Kreises Heinsberg. Hier entschied man, dass der Weichkäse in dieser Form nicht verkehrsfähig ist und die Menge auf eine gewerbliche Verwertung schließen lässt. Man stellte den Käse auf Weisung der Lebensmittelüberwachung des Kreises Heinsberg sicher und führte den Fahrer mitsamt der Ware den dem Bereitschaftsdienst des Veterinäramtes zu. Der 28-jährige Mann muss sich nun wegen der Zuwiderhandlung gegen das Lebensmittelgesetz verantworten.

