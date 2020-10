Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Lehrreiche Fahrradtor mit der Polizei für Kinder - Wiederholung in den Herbstferien

Verden (ots)

Aufgrund der großen Nachfrage zu der kürzlich stattgefundenen Fahrradinformationsveranstaltung für Kinder bietet die Polizei in den Herbstferien erneut Veranstaltungen an.

Die Fahrradprüfungen in den Grundschulen mussten dieses Jahr aufgrund der Corona Pandemie leider ausfallen. "Wir möchten den Kindern gerne eine kleine Alternative anbieten" verrät Anika Wrede, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei in Verden. "Es geht uns darum, den jungen Radfahrerinnen und Radfahrern das sonst in den Fahrradprüfungen vermittelte Wissen nun auf andere Weise näher zu bringen und damit einen Beitrag zu ihrer Verkehrssicherheit zu leisten."

Am Mittwoch, den 21.10.2020, und am Donnerstag, den 22.10.2020, können sich Kinder ab der 5. Klasse zu einer Radtour mit der Polizei anmelden. Da es nur ein begrenztes Platzangebot geben kann, werden insgesamt vier Touren angeboten: Die erste Gruppe kann an den beiden Terminen jeweils von 9 Uhr bis 11 Uhr kommen und die zweite von 13 Uhr bis 15 Uhr.

Treffpunkt ist die Polizeidienststelle in der Straße "Im Burgfeld 6" in Verden. Die Kinder müssen bitte ein verkehrssicheres Fahrrad, einen Helm und einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.

"Wir werden dann gemeinsam eine Entdeckungstour durch die Verdener Innenstadt starten und unterwegs einige wichtige Regeln, die man als Radfahrer beachten muss, erklären" erläutert Anika Wrede. Allerdings wird auch der Spaß auf keinen Fall zu kurz kommen.

Wer an der Radtour teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 04231-806109 an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach, Telefon: 04231/806-104

Anika Wrede, Telefon: 04231/806-109

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell