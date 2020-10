Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrzeugteile gestohlen - Zeugen gesucht ++ Diebstahl von vier Reifen samt Felgen ++ 6000 Euro Schaden nach Unfall

Landkreis Verden (ots)

Fahrzeugteile gestohlen - Zeugen gesucht

Achim. Zeugen sucht die Polizei nach einem Diebstahl von Fahrzeugteilen in der Friedrichstraße. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag war die schwarze Limousine auf einem Parkplatz im Bereich Friedrichstraße Ecke Kastanienstraße abgestellt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Wage und entwendeten anschließend unter anderem einen Airbag sowie das Navigationsgerät. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Diebstahl von vier Reifen samt Felgen

Thedinghausen. Zu einem Diebstahl von vier Reifen samt Felgen kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Rieder Straße. Das weiße Auto war auf einem Stellplatz im Bereich Rieder Straße/Syker Straße abgestellt. Bislang unbekannte Täter begaben sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf den Stellplatz und montierten im Anschluss die Reifen sowie die Felgen ab. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04204-914380 bei der Polizeistation Thedinghausen zu melden.

6000 Euro Schaden nach Unfall

Thedinghausen. Zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam es am Sonntag gegen 17:30 Uhr in der Achimer Landstraße. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Achim unterwegs, als er auf einen vor ihm fahrenden 34-Jährigen auffuhr. Der 34-Jährige bremste zuvor verkehrsbedingt ab, um nach links abbiegen zu können. Der 34 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. Außerdem entstand ein Schaden von rund 6000 Euro und der Wagen des 34-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

