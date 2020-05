Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alkoholisierter Fahrzeugführer tritt auf seinen Pkw ein

Faulbach (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2020 um 07.00 Uhr melden Anwohner der Ortschaft Faulbach der Polizei in Montabaur eine männliche Person, die auf einen Pkw eintrete, der an der dortigen Bushaltestelle stände. Beamte der Polizeiinspektion Montabaur können an der Bushaltestelle auf einen 29-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach treffen. Dieser hielt mit seinem Pkw aufgrund einer Reifenpanne an der Bushaltestelle an, wo er versuchte den Reifen mittels seines Reifendichtungskompressors zu reparieren. Da ihm dies nicht gelang, trat er aus Verärgerung mehrfach gegen seinen Pkw. Hierdurch trat er sich unter anderem eine größere Beule in seinen Kotflügel. Da der Mann Atemalkoholgeruch aufwies wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,34%o. Dem 29-jährigen wurde hierauf im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

