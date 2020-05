Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Nister (ots)

Am Samstag, 02.05.20, gg. 19:30 Uhr, kam es in der Hammerstraße in Nister zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei befuhr ein 33jähriger PKW-Fahrer die Hammerstraße in Richtung Buchenweg und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß gegen ein Straßenschild sowie den Metallzaun eines angrenzenden Grundstücks. Bei dem Fahrer wurde Alkoholeinwirkung festgestellt und dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell