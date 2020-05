Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verfolgungsfahrt mit einem Motorrad +++ Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw, 2 leichtverletzte Personen

Delmenhorst (ots)

Verfolgungsfahrt mit einem Motorrad

Delmenhorst - Annenheide / BAB 28 Sonnabend, 16.05.2020, gegen 19:30 Uhr

Durch einen 51-jährigen Autofahrer aus Oldenburg wird der Polizei eine fünfköpfige Gruppe von Motorradfahrern mitgeteilt, die auf der BAB 28 aus Oldenburg in Richtung Delmenhorst unterwegs sind. Bei einem Motorrad handelt es sich um eine schwarz-weiße Geländemaschine (Enduro) ohne Kennzeichen. Dieser Fahrer unternimmt auf der BAB gefährliche Fahrmanöver, wobei er z.T. nur auf dem Hinterrad fährt. Die anderen Motorradfahrer hingegen fahren unauffällig.

Als der Enduro-Fahrer (eine männliche Person, bekleidet mit schwarzer-weißer Kombi und weißem Helm) in Höhe der BAB-Anschlussstelle Adelheide durch eine Streife der Polizei Delmenhorst angehalten werden soll, flüchtet dieser vor der Polizei und verlässt die BAB an der Anschlussstelle Hasport.

Weiterhin flüchtet der Motorradfahrer über die Annenheider Straße und den Gehweg / Hasporter Allee in Richtung des Hasportsees und von dort zum DTB-Gelände. Von dort gelang es ihm über die Wangerooger Straße in Richtung Steller Heide zu entkommen. Insgesamt waren ca. ½ Dutzend Streifenwagen an der Verfolgungsfahrt beteiligt.

Der Enduro-Fahrer passierte im Bereich Annenheide mehrere Passanten. Personen, die durch ihn gefährdet worden sind oder die sachdienliche Angaben über den Verbleib des Flüchtenden machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle unter der Telefonnummer 04221-15590 in Verbindung zu setzen.

Die vier anderen Motorradfahrer setzten ihre Fahrt in Richtung Bremen / Dreieck Stuhr fort und werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw, 2 leichtverletzte Personen

Delmenhorst, Schönemoorer Straße / Dwostra0e Sonnabend, 16.05.2020, gegen 18:25 Uhr

Eine 67-jährige aus dem Landkreis Oldenburg beabsichtigt mit ihrem Pkw Mazda von der Schönemoorer Straße kommend nach links auf die Dwostraße abzubiegen. Dabei übersieht sie den Pkw VW-Passat eines 24-jährigen Delmenhorsters, der die Schönemoorer Straße in entgegengesetzter Richtung befährt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrerzeuge, wodurch der VW-Passat des 24-jährigen, im Fahrzeug befindet sich zudem noch eine 22-jährige aus Delmenhorst, mit einem im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 36-jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis Oldenburg, kollidiert.

Der 24-jährige Fahrer und seine Beifahrerin aus dem VW-Passat werden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beträgt ca. 8.500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell