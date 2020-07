Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Hauptstraße/Schild auf Verkehrsinsel beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat Mittwoch (1.7.20) ein Schild auf einer Verkehrsinsel an der Hauptstraße in Vinnum beschädigt. Gegen 19.15 Uhr befuhr der Mann in einem grünen Klein-/oder Kleinstwagen mit COE-Kennzeichen die Hauptstraße in Olfen-Vinnum aus Richtung Schloss Sandfort kommend. Am Ortseingang touchierte er die Mittelinsel und beschädigte das dortige Verkehrszeichen. Der Fahrer soll ein rund 50 Jahre alter Mann sein. Statt sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern, fuhr er zur nächsten Grundstückseinfahrt und rief eine bisher unbekannte Abschleppfirma an.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet das angeforderte Abschleppunternehmen und weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

