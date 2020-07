Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel/Coesfelderin bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Mit einem Rettungswagen kam eine 77-jährige Autofahrerin aus Coesfeld am Dienstag (30.6.20) schwer verletzt in ein Krankenhaus. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Metelen die B525 in Fahrtrichtung Coesfeld. Als dieser nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, musste er aufgrund von Gegenverkehr warten. Die Frau aus Coesfeld fuhr auf den Anhänger des Meteleners auf, der an seinem Auto angehängt war. Die B525 war für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

