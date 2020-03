Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Wohnungseinbruch

Neuwied (ots)

In dem Zeitraum vom 14.02.2020 bis zum 08.03.2020 kam es in dem Stadtteil Torney, in den Straßen Oberbierberer Straße und Schlesienstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl und zu zwei weiteren als Vorbereitungshandlung zu wertenden Gegebenheiten. Unbekannte Täter durchtrennten hier die rückwärtig gelegenen Zaunelemente. Die Kriminalpolizei Neuwied, Tel.: 02631/878-0 bittet in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zur Sache oder verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich Torney mitzuteilen.

