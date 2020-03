Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Rathausstr. 81 (ots)

Am Sa., 07.03.2020, gegen 16:40 Uhr, bog eine 17-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Mofa-Roller nach einer kurzen verkehrsbedingten Wartezeit von der untergeordneten Straße "Auf der Rahm" nach links auf die bevorrechtigte Rathausstraße ab. Der Fahrer eines Pkw VW Lupo hatte sich während dieser Wartezeit von hinten an das Mofa angenähert und bog unmittelbar hinter der 17-Jährigen ebenfalls nach links ab. Dabei fuhr er wahrscheinlich so dicht auf, dass die 17-Jährige eigenen Angaben zufolge abrupt abbremste, um den Pkw auf Abstand zu halten. Der nachfolgende VW Lupo fuhr infolgedessen leicht auf, ohne dass die 17-Jährige zu Fall kam. Dabei entstand am Mofa-Roller leichter Sachschaden. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



